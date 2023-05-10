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Беспредел маппетов 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Беспредел маппетов
Киноафиша Сериалы Беспредел маппетов Сезоны Сезон 1

The Muppets Mayhem
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Беспредел маппетов»

В 1 сезоне сериала «Беспредел маппетов» в мире Маппетов происходит легендарное событие, которого все давно ждали. Доктор Тиз объединяет самых талантливых кукол в рок-группу. Коллектив получает название Mayhem и готовится к выпуску своего первого сольного студийного альбома. Сам Тиз отвечает за вокал, клавиши и лицо бэнда. Также у него есть бэк-вокалистка Дженис, бас-гитарист Флойд Пэппер и барабанщик по кличке Животное. Однако таланта и энтузиазма мало, чтобы стать настоящими знаменитостями. Группа должна сотрудничать с молодым музыкальным агентом Норой, которая руководит агентством A&R. Она обещает поднять ребят на олимп славы.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Беспредел маппетов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Трек 1: Можете ли вы представить это? Track 1: Can You Picture That
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2023
Трек 2: Истинные цвета Track 2: True Colors
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2023
Трек 3: Изгнание на главной улице Track 3: Exile on Main Street
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2023
Трек 4: Времена, когда они меняются Track 4: The Times They Are A-Changin'
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2023
Трек 5: Прорыв насквозь Track 5: Break on Through
Сезон 1 Серия 5
10 мая 2023
Трек 6: Счастливый сын Track 6: Fortunate Son
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2023
Трек 7: Восемь дней в неделю Track 7: Eight Days a Week
Сезон 1 Серия 7
10 мая 2023
Трек 8: Виртуальное безумие Track 8: Virtual Insanity
Сезон 1 Серия 8
10 мая 2023
Трек 9: Уплывая Track 9: Drift Away
Сезон 1 Серия 9
10 мая 2023
Трек 10: Мы будем зажигать с вами Track 10: We Will Rock You
Сезон 1 Серия 10
10 мая 2023
График выхода всех сериалов
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