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Киноафиша Сериалы Шоу Воли

Шоу Воли (2023 - …)

Шоу Воли
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 60 минут
О чем телешоу

«Шоу Воли» – это авторский юмористический проект телеведущего, актера и резидента Comedy Club Павла Воли на канале ТНТ. Каждую неделю в студию приходят специальные гости – как настоящие знаменитости, так и самые обычные люди, желающие рассказать что-нибудь интересное или продемонстрировать свои таланты. Вместе с ними Павел обсуждает последние горячие новости, подводит итоги недели и, конечно, безудержно шутит на самые смелые и дерзкие темы. Также в шоу есть музыкальные паузы и интерактив для зрителей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Павел Воля
Павел Воля ведущий
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона телешоу «Шоу Воли»
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
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