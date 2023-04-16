«Шоу Воли» – это авторский юмористический проект телеведущего, актера и резидента Comedy Club Павла Воли на канале ТНТ. Каждую неделю в студию приходят специальные гости – как настоящие знаменитости, так и самые обычные люди, желающие рассказать что-нибудь интересное или продемонстрировать свои таланты. Вместе с ними Павел обсуждает последние горячие новости, подводит итоги недели и, конечно, безудержно шутит на самые смелые и дерзкие темы. Также в шоу есть музыкальные паузы и интерактив для зрителей.