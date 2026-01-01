Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея»
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События прошедшей недели с Джоном Оливером
Награды
Награды и номинации «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
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Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Scripted Variety Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming (Segment)
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
Outstanding Technical Direction and Camerawork for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Scripted Variety Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Interactive Program
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Победитель
Outstanding Interactive Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Production Design for Variety, Nonfiction, Reality or Reality-Competition Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Победитель
Outstanding Interactive Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Series
Победитель
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Победитель
Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Series
Номинант
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Variety Series or Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Interactive Program
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Picture Editing for Variety Programming
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Directing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Scripted Variety Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший ведущий
Номинант
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