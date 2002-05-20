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Окна
16+
Год выпуска
2002
Страна
Россия
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ТНТ
Рейтинг шоу
0.0
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0
голосов
4.2
IMDb
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Список сезонов телешоу «Окна»
Сезон 1
1 эпизод
20 мая 2002
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