"Окна" - это российское ток-шоу, которое в эфире с 2002 по 2005 годы на телеканалах СТС и ТНТ. В шоу зрители видели скандальное и провокационное поведение участников, которые разыгрывали различные жизненные ситуации, переходя иногда на грань скандала и насилия.

В одних эпизодах "Окон" показывался конфликт с использованием ненормативной лексики, которая заменялась звуковым писком в эфире. В других случаях это приводило к дракам и потасовкам на съемочной площадке, часто привлекая внимание общественности и вызывая широкую реакцию зрителей.

Кроме этого, в шоу участвовали знаменитости, которые представляли свою точку зрения на обсуждаемую тему, происходившую в постановках.