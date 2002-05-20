Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетёра: Д’Артаньян" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Окна
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Окна

Окна (2002 - 2002)

Окна 16+
Год выпуска 2002
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 60 минут
О чем телешоу

"Окна" - это российское ток-шоу, которое в эфире с 2002 по 2005 годы на телеканалах СТС и ТНТ. В шоу зрители видели скандальное и провокационное поведение участников, которые разыгрывали различные жизненные ситуации, переходя иногда на грань скандала и насилия.

В одних эпизодах "Окон" показывался конфликт с использованием ненормативной лексики, которая заменялась звуковым писком в эфире. В других случаях это приводило к дракам и потасовкам на съемочной площадке, часто привлекая внимание общественности и вызывая широкую реакцию зрителей.

Кроме этого, в шоу участвовали знаменитости, которые представляли свою точку зрения на обсуждаемую тему, происходившую в постановках.

В ролях
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Окна - Сезон 1 Сезон 1
2002, 1 эпизод
Кадры из телешоу
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши