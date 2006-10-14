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Последние дни планеты Земля: Новая особь 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Последние дни планеты Земля: Новая особь
Киноафиша Сериалы Последние дни планеты Земля: Новая особь Сезоны Сезон 1

Final Days of Planet Earth 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последние дни планеты Земля: Новая особь»

В 1 сезоне сериала «Последние дни планеты Земля: Новая особь» группа астронавтов возвращается на Землю после успешно прошедшей экспедиции. Внезапно выясняется, что в грузовом отсеке стены испачканы кровью. По возвращении на Землю глава экипажа спешит в лечебницу для душевнобольных строгого режима. А в большом американском городе начинают происходить необычные вещи. Кто-то исчезает, кто-то начинает вести себя странно. Власти стараются все скрыть, но расследование все-таки проводят. Оказывается, дело в лунном грунте, в котором обитают чужеродные организмы-паразиты. Человечество в опасности.

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4.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Последние дни планеты Земля: Новая особь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2006
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2006
График выхода всех сериалов
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