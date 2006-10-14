Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Последние дни планеты Земля: Новая особь
Киноафиша Сериалы Последние дни планеты Земля: Новая особь Сезоны

Последние дни планеты Земля: Новая особь, список сезонов

Final Days of Planet Earth 18+
Год выпуска 2006
Страна США/Канада
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал Hallmark Channel

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Последние дни планеты Земля: Новая особь»
Последние дни планеты Земля: Новая особь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2 эпизода 14 октября 2006
 
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше