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Проект НЛО: Рассекречено (2021), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Проект НЛО: Рассекречено
Киноафиша Сериалы Проект НЛО: Рассекречено Сезоны Сезон 1

Top Secret UFO Projects Declassified 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Проект НЛО: Рассекречено»

В 1 сезоне шоу «Проект НЛО: Рассекречено» представлены несколько секретных расследований, которые стали неопровержимым доказательством существования внеземных цивилизаций. Хотя утверждения о встречах с инопланетными существами часто подвергаются скепсису, многие уверены, что существование жизни на других планетах не просто возможно, а несомненно. После Второй мировой войны всплеск сообщений о наблюдениях НЛО заставил правительство США заняться этим вопросом. Некоторые исследователи убеждены, что правительство США создало секретную организацию, целью которой являлось сокрытие правды об НЛО от мирного населения.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Проект НЛО: Рассекречено» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Проект «Синяя книга» Project Blue Book Unknown
Сезон 1 Серия 1
19 января 2021
Прикрытие Белого дома The White House Cover Up
Сезон 1 Серия 2
26 января 2021
Кодовое имя "Аврора" Code Name Aurora
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2021
Взломано и просочилось Hacked and Leaked
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2021
Секретные советские исследования НЛО Secret Soviet UFO Research
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2021
После раскрытия After Disclosure
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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