Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Защита Картера Места съёмок

Места и даты съемок телешоу Защита Картера

Основные места съемок телешоу Защита Картера

  • ЮАР
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети
Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше