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Единорог: Вечные воины 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Единорог: Вечные воины
Киноафиша Сериалы Единорог: Вечные воины Сезоны Сезон 1

Unicorn: Warriors Eternal
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Единорог: Вечные воины»

В 1 сезоне сериала «Единорог: Вечные воины» несколько обычных подростков неожиданно становятся носителями древней силы. В их телах пробуждаются ото сна души легендарных защитников мира – единорогов. Теперь ребята должны противостоять неведомому и очень мощному злу, угрожающему их родной планете. Выясняется, что единороги испокон веков в самые темные времена приходят на помощь человечеству, выбирая из числа людей подходящих носителей. Но есть одна проблема: на этот раз пробуждение произошло слишком рано, и тела подростков попросту не готовы к войне. Однако теперь им придется повзрослеть в ускоренные сроки.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Единорог: Вечные воины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пробуждение The Awakening
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Пробуждение, часть 2 The Awakening, Part 2
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
Судьбоносная встреча A Fateful Encounter
Сезон 1 Серия 3
11 мая 2023
Что скрывается под... What Lies Beneath
Сезон 1 Серия 4
18 мая 2023
Прошлое внутри The Past Within
Сезон 1 Серия 5
25 мая 2023
Тайна из тайн The Mystery of Secrets
Сезон 1 Серия 6
1 июня 2023
Сердце королей The Heart of Kings
Сезон 1 Серия 7
8 июня 2023
Темнота перед рассветом Darkness Before the Dawn
Сезон 1 Серия 8
15 июня 2023
Последний свет любви A Love's Last Light
Сезон 1 Серия 9
22 июня 2023
Конец начала End of the Beginning
Сезон 1 Серия 10
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
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