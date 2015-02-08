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Капкан для Золушки 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Капкан для Золушки
Киноафиша Сериалы Капкан для Золушки Сезоны Сезон 1

Капкан для Золушки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Капкан для Золушки»

В 1 сезоне сериала «Капкан для Золушки» в центре событий оказываются частные детективы-напарники – Сергей Бабкин и Макар Илюшин. Устав от непростых будней, они решают отправиться в отпуск. Однако в загородном пансионате им не удается насладиться заслуженным отдыхом. В первый же день аниматор Маргарита пропадает в лесу, а вскоре Макар обнаруживает ее тело недалеко от санатория. Это явно убийство, причем выглядит оно как ритуальное: волосы девушки коротко обстрижены уже после ее смерти, а вокруг ее тела расставлены горящие свечи и разложены живые цветы. Местные жители признаются, что нечто похожее здесь уже происходило.

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Список серий 1-го сезона сериала «Капкан для Золушки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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