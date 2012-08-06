Меню
Столик в углу 2010 - 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Столик в углу
The Booth at the End 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Есть последствия There Are Consequences
Сезон 2 Серия 1
6 августа 2012
Новая реальность A New Reality
Сезон 2 Серия 2
13 августа 2012
Это не должно быть легко It's Not Supposed to Be Easy
Сезон 2 Серия 3
20 августа 2012
Правила игры The Rules of the Game
Сезон 2 Серия 4
27 августа 2012
Ничего больше, ничего меньше Nothing More, Nothing Less
Сезон 2 Серия 5
3 сентября 2012
