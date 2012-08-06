Меню
Столик в углу 2010 - 2012, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
The Booth at the End
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
6 августа 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
5
Продолжительность сезона
1 час 50 минут
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
20
голосов
Список серий 2-го сезона сериала «Столик в углу»
Сезон 1
Сезон 2
Есть последствия
There Are Consequences
Сезон 2
Серия 1
6 августа 2012
Новая реальность
A New Reality
Сезон 2
Серия 2
13 августа 2012
Это не должно быть легко
It's Not Supposed to Be Easy
Сезон 2
Серия 3
20 августа 2012
Правила игры
The Rules of the Game
Сезон 2
Серия 4
27 августа 2012
Ничего больше, ничего меньше
Nothing More, Nothing Less
Сезон 2
Серия 5
3 сентября 2012
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
