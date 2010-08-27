Меню
Столик в углу 2010 - 2012 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Сезон 1
The Booth at the End
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
27 августа 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
5
Продолжительность сезона
1 час 50 минут
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
20
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Столик в углу»
Сезон 1
Сезон 2
Начните. Посмотрите, что произойдет
Start. See What Happens
Сезон 1
Серия 1
27 августа 2010
Что начал, то и должен закончить
What One Begins, One Must Finish
Сезон 1
Серия 2
27 августа 2010
Как вы это сделаете, зависит от вас
How You Do It is Up to You
Сезон 1
Серия 3
27 августа 2010
У меня есть причины
I Have My Reasons
Сезон 1
Серия 4
27 августа 2010
Наше дело сделано
Our Deal Here Is Done
Сезон 1
Серия 5
27 августа 2010
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
