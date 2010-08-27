Меню
Столик в углу 2010 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Столик в углу
The Booth at the End 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 20 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Столик в углу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Начните. Посмотрите, что произойдет Start. See What Happens
Сезон 1 Серия 1
27 августа 2010
Что начал, то и должен закончить What One Begins, One Must Finish
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2010
Как вы это сделаете, зависит от вас How You Do It is Up to You
Сезон 1 Серия 3
27 августа 2010
У меня есть причины I Have My Reasons
Сезон 1 Серия 4
27 августа 2010
Наше дело сделано Our Deal Here Is Done
Сезон 1 Серия 5
27 августа 2010
