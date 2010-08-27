Меню
The Booth at the End 16+
Год выпуска 2010
Страна Канада
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал City

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Столик в углу»
Столик в углу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов 27 августа 2010
 
Столик в углу - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
5 эпизодов 6 августа 2012 - 3 сентября 2012
 
