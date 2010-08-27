Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Столик в углу
Сезоны
Столик в углу, список сезонов
The Booth at the End
16+
Год выпуска
2010
Страна
Канада
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
City
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Столик в углу»
Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов
27 августа 2010
Сезон 2 / Season 2
5 эпизодов
6 августа 2012 - 3 сентября 2012
