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Больше, чем прикосновение 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Больше, чем прикосновение
Киноафиша Сериалы Больше, чем прикосновение Сезоны Сезон 1

Больше, чем прикосновение 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Больше, чем прикосновение»

В 1 сезоне сериала «Больше, чем прикосновение» успешный ученый Вадим получает страшный диагноз и оказывается прикован к инвалидной коляске. Супруга делает все возможное, чтобы записать его в лучший реабилитационный центр и найти ему лучшие препараты. Там он знакомится с тренером-реабилитологом Никой. Когда-то она была профессиональной гимнасткой, но после травмы стала лежачим инвалидом. Однако ей удалось восстановиться, и теперь она помогает собратьям по несчастью. Ника видит, что таблетки делают Вадиму только хуже, а диагноз поставлен неверно. Она начинает собственную терапию, но жена мужчины почему-то не радуется улучшению…

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Список серий 1-го сезона сериала «Больше, чем прикосновение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2023
График выхода всех сериалов
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