Без Маслякова легендарные «Гардемарины» были бы совсем другими: как «крестный отец» КВН дал дорогу в жизнь звезде советского кино
Одна поездка на стареньких «Жигулях» оказалась судьбоносной.
Написать
9 сентября 2025 10:45
«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась
Режиссер нашла смысл жизни в хороших моментах.
Написать
16 августа 2025 10:52
Французская, народная, блатная, хороводная: как переводится «Ланфрен-ланфра» в «Гардемаринах»
Как Боярский смог сам того не зная обмануть поклонников советского кино.
Написать
25 июня 2025 12:19
«И потекла кровь»: Жигунов чуть не оставил «Гардемаринов» без оператора — всему виной сцена с Боярским
Ранения на съемках получают не только актеры и их дублеры.
Написать
10 апреля 2025 20:03
Дружинина «подрезала» идею у коллеги: название фильма «Гардемарины, вперед!» появилось абсолютно случайно
Режиссеру в один момент повезло поработать с известным писателем.
Написать
22 января 2025 09:54
Ланфрен-ланфра и что-то там: вы совсем забыли «Гардемаринов», если не ответите хотя бы на 3/6 вопросов теста
Вас не будут спрашивать о мушке у Корсака или текстах песен: все куда сложнее.
2 комментария
21 января 2025 22:00
«Так хочется в русскую баню»: даже иностранцы признали гениальность «Гардемаринов» Дружининой
Этой серии фильмов уже под 40 лет, но ее до сих пор пересматривают даже на Западе.
Написать
16 декабря 2024 21:18
