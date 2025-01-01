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Вундеркинды
16+
Год выпуска
2021
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
Пятница!
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Список сезонов телешоу «Вундеркинды»
Сезон 1
12 эпизодов
19 октября 2021 - 1 февраля 2022
Сезон 2
10 эпизодов
29 марта 2022 - 30 августа 2022
Сезон 3
13 эпизодов
25 октября 2022 - 3 сентября 2024
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