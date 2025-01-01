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Вундеркинды, список сезонов

Вундеркинды 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал Пятница!

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Список сезонов телешоу «Вундеркинды»
Вундеркинды - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 19 октября 2021 - 1 февраля 2022
Вундеркинды - Сезон 2 Сезон 2
10 эпизодов 29 марта 2022 - 30 августа 2022
Вундеркинды - Сезон 3 Сезон 3
13 эпизодов 25 октября 2022 - 3 сентября 2024
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