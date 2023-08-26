Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Руссо Экспрессо (2022), 2 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Руссо Экспрессо
Сезоны
Сезон 2
Руссо Экспрессо
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
26 августа 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
10
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий телешоу Руссо Экспрессо
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2
Серия 1
26 августа 2023
Выпуск 2
Сезон 2
Серия 2
2 сентября 2023
Выпуск 3
Сезон 2
Серия 3
9 сентября 2023
Выпуск 4
Сезон 2
Серия 4
16 сентября 2023
Выпуск 5
Сезон 2
Серия 5
23 сентября 2023
Выпуск 6
Сезон 2
Серия 6
30 сентября 2023
Выпуск 7
Сезон 2
Серия 7
7 октября 2023
Выпуск 8
Сезон 2
Серия 8
14 октября 2023
Выпуск 9
Сезон 2
Серия 9
21 октября 2023
Выпуск 10
Сезон 2
Серия 10
28 октября 2023
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667