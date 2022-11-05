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Руссо Экспрессо (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Руссо Экспрессо
Киноафиша Сериалы Руссо Экспрессо Сезоны Сезон 1

Руссо Экспрессо 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут

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Список серий телешоу Руссо Экспрессо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ярославль
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2022
Екатеринбург
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2022
Тюмень
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2022
Новосибирск
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2022
Красноярск
Сезон 1 Серия 5
3 декабря 2022
Иркутск
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2022
Чита
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2022
Хабаровск
Сезон 1 Серия 8
24 декабря 2022
Владивосток
Сезон 1 Серия 9
25 декабря 2022
Москва
Сезон 1 Серия 10
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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