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Руссо Экспрессо (2022), 1 сезон
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Руссо Экспрессо
Сезоны
Сезон 1
Руссо Экспрессо
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 ноября 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
10
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Руссо Экспрессо
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ярославль
Сезон 1
Серия 1
5 ноября 2022
Екатеринбург
Сезон 1
Серия 2
12 ноября 2022
Тюмень
Сезон 1
Серия 3
19 ноября 2022
Новосибирск
Сезон 1
Серия 4
26 ноября 2022
Красноярск
Сезон 1
Серия 5
3 декабря 2022
Иркутск
Сезон 1
Серия 6
10 декабря 2022
Чита
Сезон 1
Серия 7
17 декабря 2022
Хабаровск
Сезон 1
Серия 8
24 декабря 2022
Владивосток
Сезон 1
Серия 9
25 декабря 2022
Москва
Сезон 1
Серия 10
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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