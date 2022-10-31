Шоу «Это миниатюры» объединит дуэты и трио, которые работают именно в этом жанре. В рамках каждого выпуска несколько участников будут показывать номера, а зрительный зал из 100 человек будет ставить «лайки» или «дизлайки». Чем больше голосов «за» наберут комики, тем больше их шансы на итоговый выигрыш – 200 тысяч рублей. Однако в битве за победу нужно одолеть не только заявленных соперников, но и приглашённых звёзд, которые будут выступать в конце каждого выпуска.

Антон Шастун, Илья Макаров, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Денис Дорохов, Заур Байцаев, Дмитрий Позов, Яна Кошкина, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Игорь Чехов, Михаил Кукота и другие известные комики объединятся в неожиданные дуэты, чтобы показать на сцене мастер-класс. В качестве приглашённых звёзд выступят и ведущие проекта: Михаил Стогниенко и Валерий Равдин.

Валерий Равдин, ведущий шоу: «Миниатюры возвращаются в новом шоу, где будут только миниатюры, и ничего лишнего. Как оказалось, говорить о тех вещах, которые действительно волнуют, можно не одному и не в шнуровой микрофон. Мы решили отказаться от жюри, потому что нам надоело слушать оценки от людей, которые сами так выступать уже не могут».