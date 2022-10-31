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Постер телешоу Это миниатюры
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Киноафиша Сериалы Это миниатюры

Это миниатюры (2022 - …)

Это миниатюры 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТНТ4
Продолжительность телешоу 9 часов 0 минут
О чем телешоу

Шоу «Это миниатюры» объединит дуэты и трио, которые работают именно в этом жанре. В рамках каждого выпуска несколько участников будут показывать номера, а  зрительный зал из 100 человек будет ставить «лайки» или «дизлайки». Чем больше голосов «за» наберут комики, тем больше их шансы на итоговый выигрыш – 200 тысяч рублей. Однако в битве за победу нужно одолеть не только заявленных соперников, но и приглашённых звёзд, которые будут выступать в конце каждого выпуска.

Антон Шастун, Илья Макаров, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Денис Дорохов, Заур Байцаев, Дмитрий Позов, Яна Кошкина, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Игорь Чехов, Михаил Кукота и другие известные комики объединятся в неожиданные дуэты, чтобы показать на сцене мастер-класс. В качестве приглашённых звёзд выступят и ведущие проекта: Михаил Стогниенко и Валерий Равдин.

Валерий Равдин, ведущий шоу: «Миниатюры возвращаются в новом шоу, где будут только миниатюры, и ничего лишнего. Как оказалось, говорить о тех вещах, которые действительно волнуют, можно не одному и не в шнуровой микрофон. Мы решили отказаться от жюри, потому что нам надоело слушать оценки от людей, которые сами так выступать уже не могут».

В ролях
В ролях
Михаил Стогниенко
Валерий Равдин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Это миниатюры - Сезон 1 Сезон 1
2022, 9 эпизодов
Кадры из телешоу
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