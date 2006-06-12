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В ритме танго 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала В ритме танго
Киноафиша Сериалы В ритме танго Сезоны Сезон 1

В ритме танго 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В ритме танго»

В 1 сезоне сериала «В ритме танго» начинающий аргентинский футболист Энрике Рамирес и молодая артистка Наталья Соланос – единственная дочь предпринимателя Алехандро Соланоса – женятся. Наталья хочет прославиться и стать независимой. Энрике предлагают контракт, который подразумевает переезд в Москву. Тем временем продюсер Клаудио уверяет Наталью, что она талантлива и обязательно станет успешной. Директор крупного издательства собирается выкупить долю второго совладельца. Тот обращается к адвокату и просит своего друга и подельника в криминальных вопросах решить проблему с издателем.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «В ритме танго» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 июня 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 июня 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 июня 2006
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 июня 2006
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 июня 2006
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 июня 2006
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 июня 2006
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 июля 2006
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
4 июля 2006
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
5 июля 2006
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
6 июля 2006
График выхода всех сериалов
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