Лучший пекарь Британии (2010), 16 сезон
The Great British Bake Off
12+
Премьера сезона
2 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
1 час 9 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Лучший пекарь Британии 16 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
TBA
Сезон 16
Серия 1
2 сентября 2025
