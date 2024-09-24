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Лучший пекарь Британии (2010), 15 сезон
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Лучший пекарь Британии
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Сезон 15
The Great British Bake Off
12+
Оригинальное название
Season 15
Название
Сезон 15
Премьера сезона
24 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
11 часов 30 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
8.6
IMDb
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Список серий телешоу Лучший пекарь Британии
График выхода всех сериалов
Сезон 1
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Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Неделя тортов
Cake Week
Сезон 15
Серия 1
24 сентября 2024
Неделя печенья
Biscuit Week
Сезон 15
Серия 2
1 октября 2024
Хлебная неделя
Bread Week
Сезон 15
Серия 3
8 октября 2024
Неделя карамели
Caramel Week
Сезон 15
Серия 4
15 октября 2024
Неделя выпечки
Pastry Week
Сезон 15
Серия 5
22 октября 2024
Осенняя неделя
Autumn Week
Сезон 15
Серия 6
29 октября 2024
Десертная неделя
Dessert Week
Сезон 15
Серия 7
5 ноября 2024
Неделя 1970-х годов
1970s Week
Сезон 15
Серия 8
12 ноября 2024
Неделя кондитерских изделий
Patisserie Week
Сезон 15
Серия 9
19 ноября 2024
Финал
The Final
Сезон 15
Серия 10
26 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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