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Эксклюзив 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эксклюзив
Киноафиша Сериалы Эксклюзив Сезоны Сезон 1

Эксклюзив 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эксклюзив»

В 1 сезоне сериала «Эксклюзив» молодая журналистка Александра Вязникова работает на портале журналистских расследований и пользуется уважением коллег и начальства. Ее материалы всегда отличаются уникальностью, а печатные тиражи разлетаются как горячие пирожки. С личной жизнью у Саши тоже все хорошо. Она давно встречается с хорошим парнем и подумывает выйти за него замуж. Но все меняется в одночасье, когда ее избранника жестоко убивают прямо перед свиданием у нее на глазах. Доказательств своей непричастности у Саши не оказывается, а полиция хочет скорее разобраться с очередным «висяком». У девушки есть неделя, чтобы найти настоящего убийцу и решить свою судьбу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Эксклюзив» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 августа 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 августа 2021
График выхода всех сериалов
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