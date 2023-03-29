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Велмания 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Велмания
Киноафиша Сериалы Велмания Сезоны Сезон 1

Wellmania 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Велмания»

В 1 сезоне сериала «Велмания» все называют Лав «женщиной-торнадо», ведь она ни секунды в своей жизни не просидела на месте. Героиню манят приключения и путешествия, поэтому она находит себе и работу под стать. Лав – кулинарный критик, постоянно пребывающий в командировках в самых немыслимых уголках планеты. Повсюду она пробует и оценивает местную кухню, нисколько не заботясь о своем здоровье. Она руководствуется своим личным девизом: «Живи незабываемо, умри молодой!» К сожалению, молодость пролетает довольно быстро, и однажды в Австралии Лав узнает, что она смертельно больна. Разумеется, умирать она вовсе не собирается, поэтому решает сменить образ жизни.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Велмания График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 марта 2023
График выхода всех сериалов
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