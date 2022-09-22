Социальный реалити-проект дает шанс участницам с тяжелой судьбой и непростым характером поменять жизнь к лучшему. Девушки из малообеспеченных семей, как правило, отказывающиеся от женственности в своем образе, отправляются на 3 месяца в Школу Леди. Там они будут проходить через испытания и работать с педагогами. Это поможет пацанкам справиться с травмами прошлого, заново найти себя и открыть в себе женское начало. В финале шоу участницы примут участие в светском мероприятии и продемонстрируют полученные навыки.