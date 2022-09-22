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Киноафиша Сериалы Новые пацанки

Новые пацанки (2022 - …)

Новые пацанки 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 4 часа 0 минут
Телеканал Пятница!
Продолжительность телешоу 64 часа 0 минут
О чем телешоу

Социальный реалити-проект дает шанс участницам с тяжелой судьбой и непростым характером поменять жизнь к лучшему. Девушки из малообеспеченных семей, как правило, отказывающиеся от женственности в своем образе, отправляются на 3 месяца в Школу Леди. Там они будут проходить через испытания и работать с педагогами. Это поможет пацанкам справиться с травмами прошлого, заново найти себя и открыть в себе женское начало. В финале шоу участницы примут участие в светском мероприятии и продемонстрируют полученные навыки.

В ролях
В ролях
Татьяна Полякова
Лаура Лукина
Мария Третьякова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Новые пацанки - Сезон 1 Сезон 1
2022, 16 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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