Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ненавижу и люблю 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ненавижу и люблю
Киноафиша Сериалы Ненавижу и люблю Сезоны Сезон 1

Ненавижу и люблю 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ненавижу и люблю»

В 1-м сезоне сериала «Ненавижу и люблю» молодая девушка Вика встречается с парнем. Вскоре она узнает, что забеременела, но родители против того, чтобы она растила сына, да и «счастливый отец» исчезает в неизвестном направлении. Героине приходится отдать маленького Максима в детский дом. Через какое-то время она встречает достойного мужчину, выходит замуж, и на свет появляется ее второй ребенок – дочь Оксана. Но Вику тяготит ее тайна, которой она не может поделиться с новой семьей. Спустя много лет она решает разыскать сына и вымолить его прощение. Но женщина опаздывает: парня уже нашла Оксана… и влюбилась в него.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Ненавижу и люблю» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 февраля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 февраля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 февраля 2015
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше