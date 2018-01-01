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Домики 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Домики
Киноафиша Сериалы Домики Сезоны Сезон 1

Домики 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 22
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Домики»

В 1 сезоне сериала «Домики» события разворачиваются в волшебной стране, где все здания обладают собственным характером, голосом и даже парой любопытных глаз. Они общаются друг с другом и со своими жителями, вот только есть одна беда – они не могут передвигаться, покидая свои места. Но есть и редкие счастливые исключения. Например, Гриша – маленький домик-фургончик на колесах, который может путешествовать, где ему вздумается. Он дружит с умницей-школой Машей, задумчивой многоэтажной новостройкой Петей и маленьким частным домиком Васей. Но однажды он знакомится с дирижаблем Женей и паромом Савелием и отправляется в путь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Домики» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Спасская башня
Сезон 1 Серия 1
1 января 2018
Домик Деда Мороза
Сезон 1 Серия 2
8 января 2018
Иглу
Сезон 1 Серия 3
15 января 2018
Тадж Махал
Сезон 1 Серия 4
22 января 2018
Паром
Сезон 1 Серия 5
29 января 2018
Космический корабль
Сезон 1 Серия 6
5 февраля 2018
Кижи
Сезон 1 Серия 7
12 февраля 2018
Мост Понте-Веккьо
Сезон 1 Серия 8
19 февраля 2018
Юрта
Сезон 1 Серия 9
26 февраля 2018
Башня Сююмбике
Сезон 1 Серия 10
5 марта 2018
Золотые Ворота
Сезон 1 Серия 11
12 марта 2018
Землянка
Сезон 1 Серия 12
19 марта 2018
Обсерватория
Сезон 1 Серия 13
26 марта 2018
Храм Неба
Сезон 1 Серия 14
2 апреля 2018
Большой театр
Сезон 1 Серия 15
9 апреля 2018
Биг Бен
Сезон 1 Серия 16
16 апреля 2018
Колизей
Сезон 1 Серия 17
23 апреля 2018
Эйфелева башня
Сезон 1 Серия 18
30 апреля 2018
Академия наук
Сезон 1 Серия 19
7 мая 2018
Мельница
Сезон 1 Серия 20
14 мая 2018
Дирижабль
Сезон 1 Серия 21
21 мая 2018
Пирамида
Сезон 1 Серия 22
28 мая 2018
График выхода всех сериалов
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