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Город по имени Злоба 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Город по имени Злоба
Киноафиша Сериалы Город по имени Злоба Сезоны Сезон 1

A Town Called Malice
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город по имени Злоба»

В 1 сезоне сериала «Город по имени Злоба» события разворачиваются в прибрежном испанском регионе Коста-дель-Соль в начале 80-х годов. Среди вечеринок, золотого песка, пляжных клубов и пальм располагается идиллический городок Мэлис, свободный от мафии, преступных разборок и полицейских погонь. Именно туда, спасаясь от британских властей, решает переехать необычное семейство Лордс из Южного Лондона. Все они – мелкие воришки, которые когда-то были частью преступной иерархии дождливого мегаполиса. Но после предательства подельников у них есть единственный путь – построить собственную империю, и Мэлис отлично для этого подходит.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Город по имени Злоба График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я хочу знать, что такое любовь I Want to Know What Love Is
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2023
Папа классный Daddy Cool
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2023
Два племени Two Tribes
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2023
Let's Go All The Way
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2023
Cruel Summer
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2023
I'm Still Standing
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2023
Ghost Town
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2023
Living on a Prayer
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2023
График выхода всех сериалов
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