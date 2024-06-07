Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Стать Карлом Лагерфельдом 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стать Карлом Лагерфельдом
Киноафиша Сериалы Стать Карлом Лагерфельдом Сезоны Сезон 1

Becoming Karl Lagerfeld
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Стать Карлом Лагерфельдом»

В 1 сезоне сериала «Кайзер Карл» события разворачиваются в Париже в 1972 году. Мировая столица высокой моды преклоняется перед домами Ив Сен-Лорана и Пьера Берже. Кажется, что пробраться в этот мир начинающему модельеру практически невозможно. Однако 38-летний Карл Лагерфельд, который уже провел несколько успешных показов и выпустил популярную коллекцию одежды, намерен прорваться в высший свет парижской моды. Его ждет трагическая влюбленность, жестокая конкурентная борьба, множество вечеринок и сплетен за спиной, предательство, соперничество кланов и путь безумного стремления к признанию.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Стать Карлом Лагерфельдом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Наемник, работающий с готовой одеждой Mercenaire du prêt-à-porter
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2024
У вас есть свой стиль? Avez-vous un style ?
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2024
В постели с Карлом In Bed with Karl
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2024
Плохая репутация La mauvaise réputation
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2024
Свадьба века Le mariage du siècle
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2024
Монако? Monaco ?
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2024
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше