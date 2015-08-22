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Танцы (2014), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Танцы
Киноафиша Сериалы Танцы Сезоны Сезон 2

Танцы 16+
Оригинальное название Сезон 2
Премьера сезона 22 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 20
Продолжительность сезона 31 час 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Танцы»

Во 2 сезоне шоу «Танцы» талантливые танцоры со всей страны продолжают удивлять российских зрителей мастерством и хореографией. Кастинги на участие в проекте прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. Тысячи молодых ребят волновались за кулисами, готовились и рвались побеждать. Sofa из Новосибирска, вошедшая в команду Егора Дружинина, покорила зрителей выступлениями в стиле дэнс-холл, а Митя Стаев, наставником которого стал Мигель, удивил своим мастерством в спортивных танцах. Зрителям также запомнился танец конкурсантов вместе со специальным гостем Евгением Смирновым. Зал аплодировал им стоя.

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона телешоу «Танцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Кастинг в Екатеринбурге
Сезон 2 Серия 1
22 августа 2015
Кастинг в Новосибирске
Сезон 2 Серия 2
29 августа 2015
Кастинг в Санкт-Петербурге
Сезон 2 Серия 3
5 сентября 2015
Кастинг во Владивостоке
Сезон 2 Серия 4
12 сентября 2015
Кастинг в Краснодаре
Сезон 2 Серия 5
19 сентября 2015
Кастинг в Казани
Сезон 2 Серия 6
26 сентября 2015
Не вошедшие в эфир выступления
Сезон 2 Серия 7
3 октября 2015
Кастинг в Москве, часть первая
Сезон 2 Серия 8
10 октября 2015
Кастинг в Москве, часть вторая
Сезон 2 Серия 9
17 октября 2015
Финальный этап отборочного тура, часть первая
Сезон 2 Серия 10
24 октября 2015
Финальный этап отборочного тура, часть вторая
Сезон 2 Серия 11
31 октября 2015
Первый концерт
Сезон 2 Серия 12
7 ноября 2015
Второй концерт
Сезон 2 Серия 13
14 ноября 2015
Третий концерт
Сезон 2 Серия 14
21 ноября 2015
Четвертый концерт
Сезон 2 Серия 15
28 ноября 2015
Пятый концерт
Сезон 2 Серия 16
5 декабря 2015
Шестой концерт
Сезон 2 Серия 17
12 декабря 2015
Седьмой концерт
Сезон 2 Серия 18
19 декабря 2015
Восьмой концерт
Сезон 2 Серия 19
26 декабря 2015
Финал
Сезон 2 Серия 20
31 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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