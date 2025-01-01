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Танцы
16+
Год выпуска
2014
Страна
Россия
Эпизод длится
1 час 35 минут
Телеканал
ТНТ
Стрим-сервис
Premier
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
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Список сезонов телешоу «Танцы»
Сезон 1
20 эпизодов
23 августа 2014 - 31 декабря 2014
Сезон 2
20 эпизодов
22 августа 2015 - 31 декабря 2015
Сезон 3
22 эпизода
20 августа 2016 - 24 декабря 2016
Сезон 4
22 эпизода
19 августа 2017 - 30 декабря 2017
Сезон 5
22 эпизода
25 августа 2018 - 29 декабря 2018
Сезон 6
21 эпизод
24 августа 2019 - 21 декабря 2019
Сезон 7
21 эпизод
29 августа 2020 - 24 апреля 2021
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