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Достать до неба 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Достать до неба
Киноафиша Сериалы Достать до неба Сезоны Сезон 1

Hasta el cielo: La serie 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Достать до неба»

В 1 сезоне сериала «Достать до неба» главной героиней оказывается молодая женщина по имени Соле. Она хоронит супруга, который был влиятельным криминальным авторитетом. Чтобы не просить помощи у своего отца, тоже связанного с преступным миром, Соле нужно найти способ самой позаботиться о сыне. Женщина считает, что лучшее решение воспитывать и обеспечивать своего ребенка самостоятельно — это самой вступить в преступную группировку, которую некогда возглавлял ее муж. Соле не остановится ни перед чем, даже если станет главным врагом собственного отца. Впереди ее ждет немало опасностей.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Достать до неба График выхода всех сериалов
Сезон 1
Живые и мертвые Los vivos y los muertos
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Новые друзья, старые враги Nuevas amistades, viejos enemigos
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Свести старые счеты Cuentas pendientes
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Троянский конь Caballo de Troya
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Разворошить осиное гнездо Moviendo el avispero
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2023
Родители и дети Padres e hijos
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2023
В логове льва En la boca del lobo
Сезон 1 Серия 7
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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