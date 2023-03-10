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Снова на воле 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Снова на воле
Киноафиша Сериалы Снова на воле Сезоны Сезон 1

UnPrisoned
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Снова на воле»

В 1 сезоне сериала «Снова на воле» в центре событий оказывается семья, живущая в Миннесоте. Пейдж работает терапевтом и пытается одна воспитывать сына-подростка Финна. Она стала успешным блогером после того, как начала устраивать стримы и рассказывать смешные истории из жизни. Пейдж откровенно говорит о том, что ее отец Эдвин собирается выйти из федеральной тюрьмы после отбытия семнадцатилетнего срока. Пейдж волнуется из-за этого, поскольку она все еще испытывает ощущение покинутости из своего детства, ведь отец практически отсутствовал в ее жизни. Ей предстоит заново привыкнуть к нему.

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Список серий сериала Снова на воле График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Принуждение к повторению Repetition Compulsion
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2023
Как стать главной стервой How to Be a Main Bitch
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2023
Вы - рана моей матери? Are you My Mother Wound?
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2023
Папа, которому мы доверяем In Dad We Distrust
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2023
Нормальный F**k Normal
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2023
Нигреценция Nigrescence
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2023
Недоступно Unavailably Available
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2023
Главное - кем вы хотите стать It's About Who You Want to Be
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2023
График выхода всех сериалов
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