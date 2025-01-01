Меню
Сидоровы 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сидоровы
Киноафиша Сериалы Сидоровы Сезоны Сезон 1

Сидоровы 12+
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Сидоровы»

В 1 сезоне сериала «Сидоровы» поначалу складывается ощущение, что жизнь Сидоровых не отличается от жизни любой другой российской семьи. Но однажды все меняется. Герои внезапно понимают, что не принадлежат сами себе. Они всегда находятся в квартире, сталкиваются со смешными ситуациями и слышат, как над ними смеются люди. Оказалось, что Сидоровы являются героями комедийного сериала. Теперь главная цель членов семьи — любыми силами покинуть ситком и вернуться в реальную жизнь. Но сделать это будет непросто, ведь в том, чтобы сериал продолжался, заинтересовано немалое количество людей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Сидоровы
Сезон 1
График выхода всех сериалов
