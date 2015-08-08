Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Провинциалка 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Провинциалка
Киноафиша Сериалы Провинциалка Сезоны Сезон 1

Провинциалка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Провинциалка»

В 1 сезоне сериала «Провинциалка» во Франции в фамильном особняке живет молодая девушка благородных кровей. Александра Елецкая – потомственная русская княжна, наследница огромного состояния и настоящая аристократка. Но после смерти матери Саша решает познакомиться со своим биологическим отцом. Он оказывается крупным московским бизнесменом Павлом Бегуновым. Вот только есть проблема: недавно предприниматель без вести исчез, оставив свою компанию под управлением меркантильной молодой супруги Маргариты. Заподозрив неладное, Саша притворяется скромной провинциалкой и решает проследить за женщиной.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Провинциалка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 августа 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 августа 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 августа 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2015
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше