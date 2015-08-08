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Киноафиша Сериалы Провинциалка

Провинциалка (2015 - 2015)

Провинциалка 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Провинциалка» Александра Елецкая – настоящая потомственная княгиня. Она живет во Франции в фамильном особняке с матерью и дядей. Но после смерти родительницы девушка узнает, что у нее есть живой и здоровый отец – успешный предприниматель Павел Бегунов из России. Девушка приезжает в Москву, но выясняет, что мужчина исчез при загадочных обстоятельствах. Подозревая его супругу Маргариту в похищении, Саша притворяется простой провинциалкой и устраивается работать в конкурирующую фирму.

В ролях
В ролях
Яна Шивкова
Яна Шивкова
Алексей Коряков
Алексей Коряков
Юлия Кадушкевич
Александр Гусев
Александр Абрамович
Антонина Комиссарова
Антонина Комиссарова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Провинциалка - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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