Героиня сериала «Провинциалка» Александра Елецкая – настоящая потомственная княгиня. Она живет во Франции в фамильном особняке с матерью и дядей. Но после смерти родительницы девушка узнает, что у нее есть живой и здоровый отец – успешный предприниматель Павел Бегунов из России. Девушка приезжает в Москву, но выясняет, что мужчина исчез при загадочных обстоятельствах. Подозревая его супругу Маргариту в похищении, Саша притворяется простой провинциалкой и устраивается работать в конкурирующую фирму.