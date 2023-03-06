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Тест на верность 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тест на верность
Киноафиша Сериалы Тест на верность Сезоны Сезон 1

Тест на верность 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тест на верность»

В 1 сезоне сериала «Тест на верность» главной героиней является Анастасия – семейный психолог, который пользуется любовью и уважением среди пациентов. Сама Настя больше десяти лет счастлива со своим мужем Владимиром, вместе с которым создала семейный бизнес. Однажды на прием к психологу записывается молодая пациентка Алина. У нее весьма драматическая личная жизнь. Девушка любит мужчину, который никак не может развестись с надоедливой женой. Чем больше Алина делится своей историей, тем больше Настя проецирует ситуацию на свой брак. Ей кажется, что Владимир разлюбил ее. Тогда она приступает к собственному расследованию…

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Список серий 1-го сезона сериала «Тест на верность» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2023
График выхода всех сериалов
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