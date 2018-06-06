Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Что случилось с секретарем Ким? 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Что случилось с секретарем Ким?
Киноафиша Сериалы Что случилось с секретарем Ким? Сезоны Сезон 1

What's Wrong with Secretary Kim? 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Что случилось с секретарем Ким?»

В 1 сезоне сериала «Что случилось с секретарем Ким?» Ен Джун является успешным молодым человеком, бизнес которого процветает. Его обаяние позволяет ему заключать выгодные сделки и располагать к себе людей. Однако внезапно девушка по имени Ким Ми Со, которая много лет преданно служила его личным помощником, объявляет своему боссу о желании уйти с работы. Ен Джун крайне удивлен. Ему не удается добиться от девушки объяснения ее решения, и тогда он делает выводы самостоятельно. При этом босс пытается всеми силами уговорить ее остаться. Но Ми Со отклоняет любые его предложения, еще больше провоцируя недоумение Ен Джуна.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Что случилось с секретарем Ким?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 июня 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 июня 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 июня 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 июня 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 июня 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 июня 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 июня 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 июля 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 июля 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 июля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 июля 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 июля 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 июля 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 июля 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 июля 2018
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше