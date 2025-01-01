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Что случилось с секретарем Ким?
Сезоны
Что случилось с секретарем Ким?, список сезонов
What's Wrong with Secretary Kim?
12+
Год выпуска
2018
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
tvN
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Список сезонов сериала «Что случилось с секретарем Ким?»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
6 июня 2018 - 26 июля 2018
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