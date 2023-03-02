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Постер к сериалу Моник Оливье: пособница зла
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Киноафиша Сериалы Моник Оливье: пособница зла

Моник Оливье: пособница зла (2023 - …)

L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier
Год выпуска 2023
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

С 1987 по 2003 год Мишель Фурнире закрепил за собой статус самого печально известного серийного убийцы во Франции. Но для широкой общественности так и осталось загадкой, какую роль во всем этом играла супруга Мишеля – Моник Оливье. Была ли его жена пешкой в коварных планах своего мужа или же содействовала ему в жестоких преступлениях? Это еще предстоит выяснить. Пара познакомилась, когда Мишель Фурнире сидел в тюрьме за сексуальное насилие. Они начали переписываться и заключили договор, когда он вышел из тюрьмы...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Моник Оливье: пособница зла»
TBA
Сезон 1 Серия 1
2 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Моник Оливье: пособница зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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