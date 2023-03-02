С 1987 по 2003 год Мишель Фурнире закрепил за собой статус самого печально известного серийного убийцы во Франции. Но для широкой общественности так и осталось загадкой, какую роль во всем этом играла супруга Мишеля – Моник Оливье. Была ли его жена пешкой в коварных планах своего мужа или же содействовала ему в жестоких преступлениях? Это еще предстоит выяснить. Пара познакомилась, когда Мишель Фурнире сидел в тюрьме за сексуальное насилие. Они начали переписываться и заключили договор, когда он вышел из тюрьмы...