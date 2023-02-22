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Киноафиша Сериалы От встречи до разлуки

От встречи до разлуки (2023 - …)

От встречи до разлуки 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героиня мелодраматического сериала «От встречи до разлуки» – мать семейства и домохозяйка Светлана. Она любит своего мужа Михаила и прощает ему пьянки и даже побои, пока мужчина не поднимает руку на их сына Даньку. Тогда материнское сердце не выдерживает, и Света уходит из дома, забрав ребенка. Она остается на улице без денег, и единственным, кто приходит женщине на помощь, оказывается ее бывший одноклассник Герман. Он находит ей работу на шоколадной фабрике, где за ней начинает ухаживать начальник охраны.

В ролях
В ролях
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Александр Ильин
Ксения Роменкова
Ксения Роменкова
Анатолий Борискевич
Артём Покровский
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «От встречи до разлуки»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
От встречи до разлуки - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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