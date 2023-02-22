Героиня мелодраматического сериала «От встречи до разлуки» – мать семейства и домохозяйка Светлана. Она любит своего мужа Михаила и прощает ему пьянки и даже побои, пока мужчина не поднимает руку на их сына Даньку. Тогда материнское сердце не выдерживает, и Света уходит из дома, забрав ребенка. Она остается на улице без денег, и единственным, кто приходит женщине на помощь, оказывается ее бывший одноклассник Герман. Он находит ей работу на шоколадной фабрике, где за ней начинает ухаживать начальник охраны.