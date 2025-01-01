Меню
The Shrouded College , 1 сезон

The Shrouded College
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «The Shrouded College»

В 1 сезоне сериала The Shrouded College представлено семь леденящих душу историй, сюжет которых тесно переплетается между собой. В центре событий оказываются тайные агенты, которые сражаются на сверхъестественной холодной войне, отстаивая честь Скрытого колледжа. Это учреждение попало в безвыходное положение. Супружеская чета, Майя и Себастьян Стоуны некогда заключили соглашение с организацией и теперь расплачиваются с долгами. Их миссия — найти 666 проклятых монет. Осталось обнаружить еще несколько, задача почти выполнена, но дьявол, как известно, скрывается в мелочах.

Список серий сериала The Shrouded College График выхода всех сериалов
Сезон 1
