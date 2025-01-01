Прощайте, мажор и Мэджик! Да здравствует Егор: будет ли продолжение у «Винограда» с Прилучным?

«Рыба замороженная» или любовь на пределе: за какие экранные пары зрители болеют больше всего во 2 сезоне «Ронина»

Не понимаете шедевры Нолана? Просто посмотрите 5 фильмов, от которых он без ума – всё сразу станет ясно (но это неточно)

Цитату про овечку из «Сумерек» помнят многие: но эти 5 деталей сюжета знают лишь истинные фанаты (тест)

«Ночные кошмары обеспечены»: от этой серии «Маши и Медведя» мурашки по коже — и здесь показывают Машу еще совсем крохой

Все Средиземье превратилось бы в руины еще в «Хоббите»: смерть этого персонажа позволила Толкину создать «Властелина колец»

От создателей «Джона Уика» и «Любовь. Смерть. Роботы»: этот мульт сейчас хайпит на Netflix – за пару дней получил 82% свежести и 2-й сезон

Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb

Собачий «Оскар» в студию! Долгожданный хоррор «Глазами пса» не оправдал хайпа — премьера в России поставила жирную точку

ДиКаприо больше не звучит как раньше: новая озвучка в «Битве за битвой» застала зрителей врасплох — а где же Бурунов?