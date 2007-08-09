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Майор Ветров 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Майор Ветров
Киноафиша Сериалы Майор Ветров Сезоны Сезон 1

Майор Ветров 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Майор Ветров»

В 1-м сезоне сериала «Майор Ветров» в центре событий оказывается бывший офицер спецназа, прошедший Афганскую войну. Оказавшись на гражданке, Роман Ветров продолжает свою борьбу за справедливость. Он находит подходящую должность в полиции. Теперь Рома – майор отдела по борьбе с наркотрафиком. Однако вскоре герой понимает, что в этой схватке он вынужден выходить с наркодельцами один на один. У него нет поддержки в лице коллег и высших чинов – все они давно подкуплены и «заряжены». Несмотря на это, Ветров придерживается пути чести. Вскоре его отца убивают, а любимая девушка выходит замуж за другого.

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Список серий 1-го сезона сериала «Майор Ветров» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2007
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2007
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2007
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 августа 2007
График выхода всех сериалов
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