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Жизнь на волне 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Жизнь на волне
Киноафиша Сериалы Жизнь на волне Сезоны Сезон 2

Make or Break
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Жизнь на волне»

Во 2 сезоне сериала «Жизнь на волне» профессиональные серфингисты Каноа Игараши, Джек Робинсон и Леонардо Фиораванти принимают опасный вызов. Правительство с 11 лет спонсирует тренировки этих ребят, и теперь они должны перед камерами показать всему миру, насколько они достойны таких вложений. Тем временем Филипе Толедо продолжает бороться за титул чемпиона мира вместе со своей семьей. Семикратная чемпионка мира Стефани Гилмор борется за место в пятерке лучших, соревнуясь с новичками в скорости, силе и чувстве потока. А пятерка лучших женщин и мужчин-серфингистов встает на тропу войны за титул.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Жизнь на волне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Гавайи 5.0 Hawaii 5-0
Сезон 2 Серия 1
17 февраля 2023
Второй шанс Second Chance
Сезон 2 Серия 2
17 февраля 2023
По ком звонит колокол For Whom the Bell Tolls
Сезон 2 Серия 3
17 февраля 2023
Отбор The Cut
Сезон 2 Серия 4
17 февраля 2023
Грохот в джунглях Rumble in the Jungle
Сезон 2 Серия 5
24 февраля 2023
Сделай все и иди домой Go Hard and Go Home
Сезон 2 Серия 6
24 февраля 2023
Назревает шторм A Storm Is Brewing
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2023
Чемпионы The Champions
Сезон 2 Серия 8
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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