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Жизнь на волне 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь на волне
Киноафиша Сериалы Жизнь на волне Сезоны Сезон 1

Make or Break
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь на волне»

В 1 сезоне сериала «Жизнь на волне» зрители узнают все о профессиональном серфинге. Оказывается, этот вид спорта держит в напряжении многие крупные страны мира. Например, в Бразилии его любят практически наравне с футболом. При этом спортсмены бесстрашно рискуют здоровьем и даже жизнью, пытаясь оседлать стихию. В разных эпизодах сериала будет рассказано, как проходит первый в мире чемпионский тур для женщин-спортсменок в Оаху, как Габриэль Медина и Итало Феррейра покорили своим мастерством Бразилию и весь мир, а также как Морган Сибилич и Мэтт Макгилливрей попали на свои первые соревнования, принесшие им славу.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Жизнь на волне График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мечты о Пайплайне Pipe Dreams
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2022
Бразильский шторм The Brazilian Storm
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2022
Новички Rookies
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2022
Не мальчики, но мужи Boys to Men
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2022
Побеждая демонов Conquering Demons
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2022
В погоне за королевой Chasing the Queen
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2022
Финал The Finals
Сезон 1 Серия 7
29 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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