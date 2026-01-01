Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Жизнь на волне Саундтреки

Саундтреки сериала «Жизнь на волне»

Музыка из сериала «Жизнь на волне» Вся информация о сериале
Make Or Break: Seasons 1 & 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Make Or Break: Seasons 1 & 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 22 композиции. CJ Mirra, CJ’s Mirra Maze, CJ Mirra, CJ Mirra, Tom Andrews
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Deep Bombura CJ Mirra / John Sampson 2:10
2 Perfect 10 (Dawn Mix) CJ Mirra / John Sampson, Tom Andrews 4:16
3 Wave Weight CJ Mirra / John Sampson 0:39
4 Self Medicate (WSL Edit) CJ’s Mirra Maze, CJ Mirra / John Sampson 1:23
5 Sweet Barra CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 0:55
6 Gully Ride (Italo Edit) CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 2:00
7 Pre-title Chant CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 2:21
8 Hey Bay CJ Mirra / John Sampson 1:47
9 Newcastle Tension Pulse CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 2:06
10 I Feel Alive (WSL Edit) CJ’s Mirra Maze, CJ Mirra / John Sampson 1:53
11 Get Messy CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 1:31
12 Juice CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 0:40
13 L.A.Yton Heat CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 0:52
14 Pipeline Drifts and Dreams CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 3:24
15 Italo Backstory CJ Mirra / John Sampson 1:35
16 San Clemente Family CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 1:12
17 Oi Rio Oi CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 1:46
18 Gummy Lip CJ Mirra / John Sampson 2:01
19 Coral Seas CJ Mirra / John Sampson 2:27
20 Tiger Lily CJ Mirra / John Sampson 1:30
21 The Finest Sea Spray (Medina Wins) CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews 2:02
22 Slow Moving Waters CJ Mirra / John Sampson 1:42
Доступен список песен из сериала «Жизнь на волне» (2022) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Жизнь на волне» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах
Одежда изо льна идеальна для лета, но колется, зараза: замачиваю на ночь вот в чем – и она мягче объятий бабушки
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
«Невский» — крепкий середнячок, но вот этот сериал с Паламарчуком — высший пилотаж: «Кинопоиск» не зря отправил его в топ-250 лучших
Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»
Задумывали как копию «Шерлока» — а сняли шедевр с 7,9 на IMDb: самое время наверстать все 7 сезонов
ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше
«Мастера Маргариту» и самого Локшина легендарный литературовед Жаринов сровнял с землей: «Режиссер снял какую-то шнягу»
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше