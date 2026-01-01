|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Deep Bombura
|CJ Mirra / John Sampson
|2:10
|2
|Perfect 10 (Dawn Mix)
|CJ Mirra / John Sampson, Tom Andrews
|4:16
|3
|Wave Weight
|CJ Mirra / John Sampson
|0:39
|4
|Self Medicate (WSL Edit)
|CJ’s Mirra Maze, CJ Mirra / John Sampson
|1:23
|5
|Sweet Barra
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|0:55
|6
|Gully Ride (Italo Edit)
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|2:00
|7
|Pre-title Chant
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|2:21
|8
|Hey Bay
|CJ Mirra / John Sampson
|1:47
|9
|Newcastle Tension Pulse
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|2:06
|10
|I Feel Alive (WSL Edit)
|CJ’s Mirra Maze, CJ Mirra / John Sampson
|1:53
|11
|Get Messy
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|1:31
|12
|Juice
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|0:40
|13
|L.A.Yton Heat
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|0:52
|14
|Pipeline Drifts and Dreams
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|3:24
|15
|Italo Backstory
|CJ Mirra / John Sampson
|1:35
|16
|San Clemente Family
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|1:12
|17
|Oi Rio Oi
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|1:46
|18
|Gummy Lip
|CJ Mirra / John Sampson
|2:01
|19
|Coral Seas
|CJ Mirra / John Sampson
|2:27
|20
|Tiger Lily
|CJ Mirra / John Sampson
|1:30
|21
|The Finest Sea Spray (Medina Wins)
|CJ Mirra, Tom Andrews / John Sampson, Tom Andrews
|2:02
|22
|Slow Moving Waters
|CJ Mirra / John Sampson
|1:42