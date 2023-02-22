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Скажи мне, что это любовь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скажи мне, что это любовь
Киноафиша Сериалы Скажи мне, что это любовь Сезоны Сезон 1

Call It Love
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скажи мне, что это любовь»

В 1 сезоне сериала «Скажи мне, что это любовь» молодая женщина узнает об измене своего любимого и расстается с ним, погрузившись в пучину депрессии. Тем временем в аналогичной ситуации оказывается незнакомый ей мужчина. Они оба разбиты и одиноки, и судьба случайно сводит их на улице. Поделившись друг с другом своими бедами и переживаниями, герои придумывают план. Они понимают, что вместе смогут жестоко отомстить своим бывшим. Однако все идет не по сценарию, когда между героями неожиданно для них обоих начинает зарождаться новое чувство, которое оказывается гораздо сильнее жажды мести.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Скажи мне, что это любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 марта 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 марта 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 марта 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
29 марта 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 марта 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
5 апреля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 апреля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
12 апреля 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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