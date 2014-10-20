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Очевидец 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Очевидец
Киноафиша Сериалы Очевидец Сезоны Сезон 1

Øyevitne 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Очевидец»

В 1 сезоне сериала «Очевидец» однажды приятели Хеннинг и Филипп отправились среди ночи на песчаный карьер, чтобы подготовиться по мотогонкам, в которых будет принимать участие Хеннинг. Неожиданно парни стали свидетелями убийства. Все началось с того, что они набрели на домик, где решили передохнуть и выпить воды. Внезапно раздались звуки выстрелов, и через мгновение герои увидели на земле несколько трупов мужчин. Голый человек, который явно являлся убийцей, заметил Хеннинга и Филиппа. Парни чудом унесли ноги. Им кажется, что преступник будет выслеживать их как свидетелей преступления. Друзья решают сохранить случившееся в тайне.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Очевидец» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2014
График выхода всех сериалов
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